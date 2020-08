Reprise de l’épidémie : il faut « vivre avec le virus », selon Jean Castex

Crise sanitaire

Publié le 26/08/2020 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Interrogé sur France Inter le mercredi 26 août, le Premier ministre est revenu sur l'augmentation des contaminations et sur les mesures mises en œuvre localement, notamment à Marseille, pour contenir la reprise. Retrouvez les chiffres pour suivre l'épidémie, département par département.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« Le virus, il est là », a confirmé le premier ministre au micro de France Inter, mercredi 26 août. « Il y a une reprise de l’épidémie, de la circulation virale. Même s’il n’y a pas de quoi s’affoler, on n’est pas revenu à la situation du mois d’avril ou du mois de mai », a-t-il tempéré.

« Il y avait encore, il y a quelques semaines, 1000 cas par jour qui étaient diagnostiqués. On est autour de 3000. Vous voyez bien quand même qu’il y a quelque chose qui se passe », a-t-il détaillé. Le niveau des hospitalisations reste cependant stable — 4600 le 25 août, selon le ministère de la Santé, et les admissions en réanimation progressent « plus légèrement ».