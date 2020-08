Accueil

France Covid-19 : « Dans ma collectivité, la deuxième vague ne se gèrera pas comme la première »

Crise sanitaire

Covid-19 : « Dans ma collectivité, la deuxième vague ne se gèrera pas comme la première »

Publié le 25/08/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France, Toute l'actu RH

Stocks de masques, organisation dans les services et protection des agents, reprise de la vie associative… Autant de questions sur lesquelles les collectivités se penchent en ce moment. Dans un entretien accordé à la Gazette, Sébastien Miossec, maire de Riec-sur-Bélon (4 200 habitants, 50 agents, Finistère) et président de Quimperlé Communauté (16 communes, 57 000 habitants, 260 agents), est revenu sur les grandes adaptations qui ont dû être mises en place dans sa collectivité, notamment en cas de possible deuxième vague.

