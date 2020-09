Avec le chargé de mission en promotion de la santé, la pédagogie au service de la prévention sanitaire

Métier

Publié le 02/09/2020 • Par Frédéric Ville • dans : France, Toute l'actu RH

Rawpixel Ltd.

Hygiène, obésité, sommeil, addictions, cancer… le chargé de mission en promotion de la santé élabore des actions de sensibilisation et pédagogiques qui ciblent les publics sensibles du territoire.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés 92 villes adhèrent au Réseau français des villes-santé de l’ OMS (5 en 2013).

Visant la prévention et le bien-être, les métiers de la promotion de la santé (1) s’ancrent dans les collectivités. « On passe d’une culture réglementaire à une culture sanitaire », apprécie Betty Zumbo, directrice du service communal d’hygiène et de santé de Montpellier (3 679 agents, 2 agents chargés de la promotion de la santé , 285 100 hab.).

Serge Raoult, spécialiste des métiers de la santé au Réseau français des villes-santé de l’OMS, précise que ces missions « se développent, sous forme de politiques globales de la santé dans les métropoles ou de contrats locaux de santé dans de plus petites organisations ». Le nombre de villes adhérentes du réseau est d’ailleurs passé de cinq en 2013 à 92 aujourd’hui.

Priorité aux enfants

Sensibilisation et pédagogie auprès de publics cibles sont ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne