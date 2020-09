Les managers de la région Grand Est ont leur propre école

Compétences

Publié le 03/09/2020 • Par Claire Boulland • dans : France, Toute l'actu RH

Considérés comme des « coachs du changement », les managers bénéficient d’une formation sur mesure depuis quelques mois.

Chiffres-clés Cible : Les 837 encadrants régionaux des sites administratifs et des lycées, ainsi que les managers de projet.

Les 837 encadrants régionaux des sites administratifs et des lycées, ainsi que les managers de projet. Objectif : Consolider la région en donnant une « culture d’administration ».

Partenaires : CNFPT, Inet, Inset, universités, réseau des écoles de management public, etc.

Quatre ans déjà ! Issue de la fusion des anciennes régions Champagne-Ardenne, Alsace et Lorraine, la région Grand Est (7 500 agents, 5 121 communes) voyait le jour le 1erjanvier 2016. Et, au 1er janvier 2021, sera actée la fusion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin dans une nouvelle entité, la collectivité européenne d’Alsace. Un bouleversement des compétences qui n’a pas été, et n’est toujours pas, sans conséquences pour les près de 900 managers du territoire (41 dits « stratégiques », 300 « intermédiaires », 500 de « proximité » dans les lycées et 50 de « projets »).« Conscient de la nécessité de les épauler, le président de région a lancé l’initiative d’une communauté managériale, une organisation apprenante, retrace Guillaume Colinmaire, chef de la mission manag’Est. Nous souhaitons libérer ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne