Les données statistiques, un nouvel atout pour améliorer la santé au travail

« Les départs à la retraite pour invalidité, c’était + 58 % en Haute-Garonne en 2018 (par rapport à 2017) et l’âge moyen des agents concernés par des actions de maintien dans l’emploi : 47 ans ! » révèle Hélène Ollier, directrice adjointe du centre de gestion de la Haute-Garonne (800 collectivités affiliées, représentant 20 000 agents). Des données significatives de l’impact de l’augmentation des inaptitudes dans la territoriale. Au côté des accidents du travail, maladies professionnelles, arrêts de maladie ordinaire ou de longue durée, elles sont signes de la dégradation de la santé au travail des agents. De quoi inciter les employeurs à engager des actions pour l’améliorer.

Aux yeux du fonds national de prévention de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), qui incite les collectivités à alimenter sa banque de données Prorisq sur les accidents de service, de trajet, et les maladies professionnelles, l’analyse de ces ...

L’arrêté du 12 août 2019 (Arrêté du 12 août 2019 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) fixe la liste des indicateurs sur la santé et la sécurité au travail qui doivent figurer dans le « rapport sur l’état de la collectivité » : les absences au travail, le nombre d’accidents de service et de trajet et de maladies professionnelles, le nombre d’allocations temporaires d’invalidité et d’agents inaptes…