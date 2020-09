Limitation à 80km/h : quel bilan deux ans après ?

Sécurité routière

Publié le 22/09/2020 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Deux ans après la mise en place de la limitation à 80km/h sur les routes secondaires, le bilan est globalement positif. Même s’il reste une marge de progression.

Epargner 350 à 400 vies par an. Tel était l’objectif de l’expérimentation d’abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires sans séparateur central, dans le cas d’une réduction de la vitesse moyenne de 5 km/h. Une mesure impopulaire, considérée comme le détonateur du mouvement des « gilets jaunes », portée et mise en place le 1er juillet 2018 par Edouard Philippe alors Premier ministre. Deux ans plus tard, le compte y est presque. Selon l’étude réalisée par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), présentée au début de l’été, la baisse de la vitesse moyenne des automobilistes sur ces routes est de 3,5 km/h, et 349 vies ont été sauvées.

Limitation de la vitesse à 80km/h : les résultats de ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite