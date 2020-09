L’application qui croise les données permet de mieux transporter et accueillir les élèves à l’école

Mobilité

La collaboration entre la région et le rectorat pour connaître les flux d’élèves a donné naissance à l’appli Accel pour "accès des élèves", un outil unique d’enquête et d’aide à la décision.

Chiffres-clés Partenaires : région et rectorat.

Dès le début du confinement, en mars, les écoles, collèges et lycées se sont organisés pour assurer la continuité pédagogique. Enseignants et chefs d’établissement ont dû garantir un enseignement qualitatif à la maison à chaque élève, sans exception, mais aussi préparer le déconfinement et le retour dans les établissements avec la mise en place de protocoles de sécurité sanitaire sur les lieux de formation et dans les indispensables transports. Au rectorat de Besançon, dont l’académie couvre l’ex-région Franche-Comté (aujourd’hui fusionnée avec la Bourgogne), un territoire en zone rouge, un partenariat avait alors été initié avec la région, gestionnaire des transports scolaires – 1 550 circuits pour le primaire, 1 770 pour le secondaire.

Côté rectorat, les chefs d’établissement avaient ...