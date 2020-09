A Angers, les services connectés de la smart city s’écrivent avec un groupement pluriel

Ville intelligente

Les services connectés modifient la ville mais, aujourd’hui, ont tendance à se développer sans stratégie aucune, au gré des initiatives privées. Stationnement, allégement des procédures administratives, bouchons : le citoyen doit pouvoir bénéficier de services connectés et être impliqué dans leur définition. La communauté urbaine s’appuie sur un groupement dans lequel Engie solutions, mandataire solidaire, s’est associé à La Poste et VYV, deux entreprises de services.

Chiffres-clés Budget : sur les 178 M € annoncés, 57 M € figurent dans la tranche optionnelle, dont la réalisation dépend des besoins qui se feront jour. Le monitoring environnemental, par exemple, y est évoqué comme un moyen d’avertir la population en cas de problème.

Angers Loire métropole a retenu le groupement composé d’Engie solutions, Suez, La Poste et VYV pour déployer son projet de smart city. Le montant du marché un marché global de performance , s’élève à 178 millions d’euros sur douze ans. Afin de financer ce projet, l’intercommunalité table, notamment, sur les économies qui seront réalisées grâce aux solutions mises en œuvre. Les projections font état de 101 millions d’euros d’économies dans les vingt-cinq ans.

Au cœur du marché figure l’éclairage public. Le groupement s’engage à rénover 30 000 points lumineux, qui seront dotés de leds, et 1 330 armoires, qui seront télégérées, ainsi qu’à installer des capteurs de présence qui permettront de réguler l’éclairage selon la fréquentation. Les économies d’énergie envisagées seraient de 66 % d’ici à 2025. Les bâtiments de la communauté urbaine, eux, feront l’objet d’investissements ciblés. Sur un total de 550 bâtiments, « 73 sont équipés de capteurs et 91 de plus vont l’être », indique Gaële Bacqué, consultante au cabinet Wavestone, retenu pour assurer l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Déchets, eau, mobilités, espaces verts…

Pour réduire de 20 % la facture des fluides, ainsi qu’il s’y est engagé, le groupement pourra émettre des préconisations à la communauté urbaine, afin qu’elle réalise des travaux, hors marché, à condition qu’elles n’impliquent pas de surcoût. « Nous avons communiqué le montant du plan pluriannuel d’investissement sur lequel l’opérateur se fonde lorsqu’il conseille tels ou tels travaux », précise Marie-Joëlle Thenoz ...

