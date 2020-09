Des bornes de recharge, vite !

Le Gouvernement veut tripler le nombre de points de charge pour véhicules électriques ouverts au public d’ici à fin 2021. Vu du terrain, cet objectif paraît ambitieux avec deux enjeux clés : le choix des emplacements et le financement.

Accélérer. En présentant fin mai son plan de soutien à la filière automobile, Emmanuel Macron a insisté : « Il nous faut penser et construire l’après. Dans l’automobile, l’après, c’est la motorisation électrique ». Et le président de la République a notamment avancé d’un an l’objectif de déploiement des bornes de recharge. Est-ce bien réaliste ?

Programme Advenir

La France compte aujourd’hui 30 000 points de recharge. L’objectif du Gouvernement revient à en tripler le nombre en dix-huit mois alors qu’il n’a augmenté que de 12,7 % depuis un an. Pour cela, l’État ...