Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une Tourisme : la revanche des territoires ruraux

Ruralité

Tourisme : la revanche des territoires ruraux

Publié le 24/08/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : A la une, Actualité Culture, France

Pierre Cheminade

Crise sanitaire et confinement ont conduit les Français à privilégier des destinations plus proches, dans des espaces préservés et des lieux patrimoniaux : les Vosges, la Dordogne, le Doubs... les territoires ruraux ont été mis à l'honneur pour cette saison touristique particulière.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Conservation du patrimoine

Tourisme