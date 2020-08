Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une Les textes officiels qu’il ne fallait pas manquer pendant la trêve estivale

Veille juridique

Les textes officiels qu’il ne fallait pas manquer pendant la trêve estivale

Publié le 24/08/2020 • Par Léna Jabre • dans : A la une, Actu ingénierie publique, Actu juridique, France

D.R.

Au cours du mois d'août, les secrétaires d'Etat du gouvernement Castex se sont installés, et la prime de feu des sapeurs-pompiers a été augmentée. Mais d'autres textes officiels (arrêtés, circulaires, instructions etc.) sont également intervenus dans des domaines très variés, notamment la crise sanitaire, l'aménagement et l’éducation.