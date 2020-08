« Le Covid-19 a davantage frappé les métropoles que la ruralité »

Fracture territoriale

Publié le 26/08/2020 • Par Romain Gaspar • dans : France

Professeur au Centre national des arts et métiers et à l’université Paris est – Créteil, Laurent Davezies s’inscrit en faux contre certaines allégations de ses confrères sur la fin de la métropolisation et le retour en grâce des territoires ruraux.

Pour Laurent Davezies, économiste et spécialiste des politiques territoriales, le coronavirus a surtout fragilisé les territoires métropolitains et touristiques, mais qui sont aussi les plus dynamiques dans le cadre de la reprise économique.

Professeur au Centre national des arts et métiers et à l’université Paris-Est – Créteil, il s’inscrit en faux contre certaines allégations de ses confrères sur la fin de la métropolisation et le retour en grâce des territoires ruraux. D’après lui, il n’y a « pas de raison d’imaginer une redistribution des cartes durable » et, contrairement à ce que l’on pourrait croire, la ruralité est loin d’être sous-dotée.

Quels sont les territoires les plus touchés par la crise sanitaire ?

Les territoires métropolitains sont les plus fragilisés ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers