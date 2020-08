« Tout ne viendra pas des agriculteurs et de l’arrêt du glyphosate » – Vincent Bretagnolle, CNRS

[Entretien] Vincent Bretagnolle, écologue au CNRS

Publié le 27/08/2020 • Par Hélène Huteau • dans : France, Innovations et Territoires

Vincent Bretagnolle, écologue au CNRS, est coordinateur d’Ecobiose, un travail prospectif sur la biodiversité de Nouvelle- Aquitaine, présenté en décembre dernier. Le rapport est le socle d’une politique innovante de la région en 2020.

En quoi le rapport scientifique Ecobiose est-il innovant ?

Ce travail mené sur deux ans constitue un état des lieux de la biodiversité régionale et une évaluation de la dépendance de l’économie et de la culture régionales aux écosystèmes naturels.

C’est une initiative inédite, à l’échelle d’une région, sur la biodiversité. Elle a bénéficié de la contribution de 110 scientifiques (en écologie, économie, sociologie, gestion des territoires…) et d’une aide de 145 000 euros de la région. Le rapport est découpé en sept chapitres, relatifs aux six socioécosystèmes de Nouvelle-Aquitaine (plaines agricoles, forêts, vignes, territoires anthropisés, prairies et bocages) ainsi qu’un chapitre transversal sur la gouvernance. Parmi les faits qui bousculent : l’apport de la pollinisation, qui augmente les ...

