Quand les agents deviennent ambassadeurs sur les réseaux sociaux

Recrutements

Publié le 28/08/2020 • Par Isabelle Jarjaille • dans : A la une emploi, Actu Emploi, Dossiers club RH, France, Toute l'actu RH

Les salariés du secteur privé font de plus en plus souvent la promotion de leur entre- prise sur les réseaux sociaux. Une tendance qui apparaît aussi dans la territoriale.

Déclinaison du concept de marque employeur, les programmes « ambassadeurs » se développent dans le secteur privé depuis quelques années. L’idée ? S’appuyer sur des salariés volontaires pour faire la promotion, sur les réseaux sociaux, des métiers de l’entreprise.

« L’objectif de la marque employeur est d’attirer les candidats et de fidéliser les salariés, résume Florent Le Tourneur, cofondateur de Happy to meet you, qui réalise du conseil en sourcing, recrutement et marque employeur. Or, pour fidéliser, il faut créer un sentiment d’appartenance et de fierté. L’idée, avec un programme ambassadeur, est de promouvoir l’entreprise et ses métiers sur les réseaux sociaux. » Mais pas question de construire « une armée », au service de la direction de la communication. Les salariés ambassadeurs ne ...