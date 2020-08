Crise sanitaire : les priorités pour l’année scolaire 2020-2021

Education

La circulaire de rentrée 2020 détaille les priorités pour l’année scolaire 2020-2021 : protéger la santé des élèves et des personnels ; développer l’esprit d’équipe tant chez les adultes que chez les élèves pour assurer la mission fondamentale de transmission des savoirs et de réduction des écarts de niveau ; assurer la pleine inclusion de tous les enfants à besoins éducatifs particuliers ; transmettre les valeurs civiques.

Le respect des règles sanitaires essentielles doit être assuré : gestes barrière, hygiène des mains, port du masque pour les adultes et les élèves de plus de 11 ans lorsque les règles de distanciation ne peuvent être respectées dans les espaces clos ainsi que dans les transports scolaires, nettoyage et aération des locaux.

La circulaire précise que, dans l’hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait d’une circulation active du virus sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité pédagogique serait mis en place pour assurer l’enseignement à distance.

Le texte comprend également une partie sur la garantie à tous les élèves en situation de handicap d’une solution adaptée, avec des moyens budgétaires complémentaires. Attribués à l’ensemble des académies pour assurer l’accompagnement humain des élèves, ces moyens supplémentaires permettent de recruter des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) : 8 000 postes supplémentaires sont créés pour l’année prochaine.

Un guide de ressources humaines vient préciser le cadre et les conditions d’emploi de ces agents, dont l’intégration au sein des équipes éducatives doit se poursuivre.