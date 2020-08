ERP : possibilité de report des visites périodiques de sécurité contre le risque d’incendie

Sécurité civile

Publié le 19/08/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Un arrêté du 24 juillet 2020 porte possibilité de report des visites périodiques d’établissement recevant du public (ERP). Les visites périodiques prévues en 2020 en application de l’article GE 4, §1, du règlement de sécurité peuvent être reportées jusqu’à un an. Sont notamment concernés les musées, les administrations, les bibliothèques, et les structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées.

Celles concernant les établissements répondant aux conditions fixées à l’article GE 4, §3, et dont la périodicité normale est de trois ans en application de l’article GE 4, §1, peuvent être reportées jusqu’à deux ans si ces établissements n’en ont pas précédemment bénéficié.