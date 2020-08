Collectivités et spectacle vivant, même combat budgétaire

En vue du plan de relance, les professionnels du spectacle vivant subventionné ont adressé le 23 juillet une note commune au Premier ministre et à la ministre de la Culture. Dans ce document, ils demandent à l’Etat de préserver le budget des collectivités, afin de leur permettre de soutenir financièrement le spectacle vivant.

Aidez-les pour qu’elles puissent nous aider ! C’est en substance le message que l’Union syndicale des employeurs du secteur public du spectacle vivant (USEP-SV) adresse au gouvernement à propos des collectivités.

Sollicités par Matignon au titre de la préparation du plan de relance avec les partenaires sociaux, Les Forces musicales, Profedim, le Syndicat national des scènes publiques (SNSP), et le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) ont envoyé le 23 juillet une « note » au Premier ministre et à la ministre de la Culture. Ils y avancent diverses mesures, pour assurer la survie du spectacle vivant, lourdement éprouvé par la crise sanitaire.