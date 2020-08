Aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans, le décret est paru

Emploi

Publié le 18/08/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Dévoilé le 23 juillet par le premier ministre Jean Castex, le plan d’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans, intitulé « 1 jeune, 1 solution » est présenté dans un décret publié au Journal officiel du 6 août.

Ce décret instaure et définit les modalités d’une aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins trois mois, pour une rémunération inférieure ou égale à deux fois le salaire minimum horaire de croissance. L’aide s’applique aux embauches réalisées par une entreprise ou une association dans une période de six mois à compter du 1er août 2020. Le montant de l’aide s’élève à au plus 4 000 euros par salarié. Elle est versée à l’employeur par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’Etat.