Elus au numérique : comment faire entendre votre voix

Politiques publiques

Publié le 17/08/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

3,2,1 c’est parti : les contributions pour le prochain congrès national des élus au numérique, qui se déroulera au Sénat le 12 octobre prochain, sont ouvertes. A l'origine de cet événement, l'association Villes Internet, qui vise la rédaction d'une motion commune.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Porté par l’association Villes Internet, le Congrès national des élus au numérique se tiendra au Sénat le 12 octobre prochain. Cette seconde édition a pour but d’aborder l’ensemble des politiques publiques numériques : éducation, santé, développement publique, démocratie locale, inclusion numérique et très haut débit… Elle débouchera sur une motion collaborative transmise par lettre ouverte au Premier ministre, pour information du gouvernement.

L’association Villes Internet, qui compte 450 maires membres, a indiqué qu’il était désormais possible d’apporter sa contribution en ligne, via ce formulaire. Maires et élus au numérique sont ainsi invités à participer à cette consultation dès à présent.

« La motion adoptée en 2019 a identifié huit axes forts de politiques publiques numériques locales et leurs objectifs. Le texte s’intéresse au rôle de l’État et aux compétences des collectivités locales. Il réaffirme l’importance que la puissance publique nationale mette à la disposition des collectivités les moyens et conditions nécessaires à la réalisation d’ambitions légitimes. », indique Villes Internet dans un communiqué publié le 13 août.

« Dans cette consultation il est possible de commenter chaque axe à l’aune de l’expérience des élus locaux et des programmes qu’ils portent. Les contributions seront traitées de façon anonymisée et serviront à animer les échanges vers l’aboutissement d’un nouveau texte fédérateur le 12 octobre », conclut l’association.