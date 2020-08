Métropole Rouen Normandie: la mue d’un ancien champ de courses en un immense parc pensé par tous

Démocratie participative

Publié le 25/08/2020 • Par Alizée Guilhem • dans : France, Innovations et Territoires, Régions

La volonté politique de préserver le site de l’hippodrome du Champ des bruyères, poumon vert intra-urbain, a permis de l’aménager pour répondre au mieux aux attentes. La métropole Rouen Normandie a recherché le bénéfice de ce grand espace vert pour l’ensemble des habitants de l’agglomération. Après plusieurs années de concertation, les diverses envies d’aménagement ont été conciliées dans un projet ambitieux qui va voir le jour cette année.

Chiffres-clés Développé par Digiworks, le "serious game" (jeu sérieux) a permis la création de 800 parcs virtuels en deux mois, par un public plus varié que celui des ateliers classiques.

28 hectares : c’est la superficie du nouveau parc, le plus grand de l’agglomération rouennaise. La surface d’espace vert par habitant augmentera ainsi de 0,56 mètre carré par habitant dès son ouverture et améliorera ce ratio à l’échelle du territoire métropolitain.

« Avec près de 30 % de son territoire constitué de forêts, la métropole Rouen Normandie bénéficie d’une richesse naturelle remarquable », déclare l’intercommunalité rouennaise sur son site internet. Mais ces forêts se situent en périphérie du tissu urbain, qui se distingue quant à lui par la faible présence d’espaces verts. Depuis plusieurs années, des efforts sont réalisés par l’interco en matière de « verdissement », comme en témoigne l’aménagement des quais de la rive gauche de la Seine, inaugurés à l’été 2016.

Dix ans plus tôt, déjà, lorsque l’hippodrome du Champ des bruyères cesse son activité, la création d’un grand parc sur cette trentaine d’hectares paraît une opportunité à ne pas manquer. Situé sur d’anciennes terrasses alluvionnaires de la Seine, c’est l’un des derniers sites non urbanisés de l’agglomération, remarquable par la présence d’une flore et d’une faune spécifiques. « Entre 2005 et 2013, il y a eu un temps de latence pour rechercher des accords politiques. Le terrain est à cheval sur plusieurs communes, et c’est finalement la métropole qui l’a racheté, retrace Audrey Hirbec, cheffe de projet à la métropole. ça a été un peu long, mais l’essentiel est que ce poumon vert intra-urbain ait été préservé. »

Concertation par des ateliers et un « serious game »

Certains habitants étaient très attachés au site et le faisaient vivre par le biais de l’association Champ de courses des Bruyères ensemble, notamment. Ils souhaitaient participer à la définition du projet qui serait ...

