La rénovation urbaine, ce sont les habitants qui en parlent le mieux !

Aménagement

Publié le 24/08/2020 • Par Louis Gohin • dans : France, Innovations et Territoires

Souvent, les habitants des quartiers prioritaires ont le sentiment d’être exclus des décisions visant à définir le projet de rénovation urbaine de leur lieu de vie. Communes et intercos peuvent les associer en allant au-delà des consultations obligatoires, dans le cadre d’ateliers, d’interventions dans l’espace public…

En matière de rénovation urbaine, consultation ne vaut pas participation. On l’a bien compris à Miramas, Clermont Auvergne métropole et Tours. Ces communes et intercos font le pari de la coconstruction. Elles vont bien au-delà des démarches qui, souvent en France, se limitent à sonder les habitants.

En cela, elles suivent jusqu’au bout les principes de la loi « Lamy » de 2014 (1) : la coconstruction suppose d’associer la société civile « à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets de rénovation urbaine ».

« Mettre tout le monde au même niveau. » Voilà le credo de Jérôme Marcillac, chef du service du renouvellement urbain à Miramas (26 500 hab.), commune de la métropole Aix-Marseille-Provence (92 communes, 1,89 million d’hab.). Il coordonne la concertation avec les ...