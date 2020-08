Accords collectifs : un immense défi pour les petites communes

Dialogue social

Publié le 18/08/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La dernière réunion sur la négociation collective dans la fonction publique était prévue fin juillet. Mais la crise sanitaire, notamment, a fait dire au gouvernement que le projet d'ordonnance devait être davantage travaillé. Surtout pour les petites collectivités.

Chiffres-clés Seulement 4 accords collectifs ont été signés au niveau inter - fonctions publiques depuis la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social. 29 accords ont été conclus depuis 2010 dans la fonction publique d’État. Parmi les thèmes, treize ont une portée sociale, six traitent de l’égalité professionnelle et des discriminations, trois visent le temps de travail. Source : rapport « Renforcer la négociation collective dans la fonction publique », avril 2020.

La rénovation du dialogue social par le renforcement de la négociation collective n’est pas une mince affaire. A son arrivée au gouvernement, début juillet, la ministre de la Transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin, a repoussé ce chantier. Un soulagement pour les syndicats, qui craignaient des réunions bâclées.

Pour autant, la crise sanitaire a révélé l’urgente nécessité d’accords locaux bien ficelés. Secrétaire générale de l’Uffa CFDT, Mylène Jacquot en a fait état lors du Conseil commun de la fonction publique consacré au bilan de cette période : « Plus on se rapprochait du local, plus les difficultés étaient nombreuses. Mais le confinement a surtout été un révélateur : là où le dialogue social fonctionnait bien avant le 16 mars, il ...

