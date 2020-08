Les 10 articles les plus lus du Club Finances en 2020

Top de l'été

Publié le 14/08/2020 • Par La Rédaction • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Le Club Finances profite de l'été pour revenir sur les sept premiers mois de l'année 2020. Nous vous proposons le palmarès des dix articles du Club Finances les plus lus en 2020.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le diable est toujours dans les détails, et la réforme de la fiscalité locale ne fait pas exception à cet adage. Alors que la crise du coronavirus mobilise toutes les attentions, le gouvernement souhaite bien aboutir à la disparition totale de la taxe d’habitation d’ici 2023. Or si l’épidémie aura des conséquences notables sur les finances des collectivités à court voire moyen terme, la Banque postale a aussi rappelé récemment dans un fascicule pédagogique à destination des acteurs locaux, l’importance de cette réforme sur l’évolution des stratégies fiscales des collectivités.

L’an prochain, la taxe foncière sera la dernière grande taxe à pouvoir de taux et s’imposera comme référence pour le calcul de nombre de dispositifs péréquateurs. Si le risque d’une flambée des taux n’est pas d’actualité, élections municipales obligent, celui de l’emballement immobilier existe. Il est en fait en cours depuis des années, mais risque de s’accentuer avec la réforme fiscale. L’AdCF prône le partage du produit départemental entre communes et intercos pour limiter les dérapages. Inspirant, mais pas suffisant.

Trois jours après l’adoption de la loi Covid-19 par le Parlement, le Premier ministre a détaillé le contenu des 25 ordonnances – un record historique – pour faire face au « choc économique et social » qui se profile. Décryptage de celles qui concernent les collectivités.

Si le déconfinement s’est passé sereinement dans les crèches, le manque à gagner imposé par les règles sanitaires risque de précipiter les gestionnaires des établissements d’accueil dans la crise.

Le tribunal administratif de Paris vient de donner raison à trois départements qui demandaient à l’Etat de compenser financièrement les hausses du RSA entre 2013 et 2017. Si l’Etat devait rembourser tous les conseils départementaux, la facture s’élèverait à 4 milliards d’euros !

Les indemnités des maires, adjoints et de certains conseillers municipaux représentent 1,2 milliard d’euros en moyenne par an et sont souvent fantasmées. La Gazette des communes vous explique comment ça marche.

Suite à l’interview dans nos colonnes du ministre des Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, la figure médiatique du collectif « Les Économistes atterrés », Thomas Porcher dénonce les « probables coupes budgétaires à venir » sur les collectivités après la crise.

La question de la prime promise par le Premier ministre aux personnels des Ehpad et de l’aide à domicile ne fait que cristalliser des inquiétudes plus générales sur la sécurisation financière des établissements.

Samedi matin 21 mars, Edouard Philippe a annoncé que le gouvernement présentait un amendement au projet de loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 qui suspendra le jour de carence pour la fonction publique.

L’heure est aux mesures d’urgence pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 en France. Mais ces réponses sanitaires ne seront pas indolores pour l’économie française et les ressources des collectivités.