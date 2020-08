Fonction publique : certains syndicats menacés ?

Réforme de la fonction publique

Publié le 19/08/2020 • Par Claire Boulland Léna Jabre • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La procédure de la rupture conventionnelle et la réforme de la négociation collective pourraient "phagocyter" une bonne partie de l'activité syndicale, craignent certains représentants d'agents.

Chiffres-clés Lors des élections professionnelles de décembre 2018, les syndicats très minoritaires de la fonction publique étaient en légère progression de 0,2 point avec au total 5,5 % des suffrages. Source : DGAFP

En plein été, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.

Selon les deux requérants – le Syndicat des agrégés de l’enseignement supérieur (SAGES) et le Syndicat national des collèges et des lycées (SNCL) – cette procédure aboutirait à évincer toute organisation syndicale non représentative de l’accompagnement d’agents. Car ces derniers, même s’ils ont adhéré à un « petit syndicat », seraient dans l’obligation de faire appel à l’assistance d’un autre dit « représentatif » au vu des résultats des élections professionnelles de décembre 2018.

