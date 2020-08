[Fiche finance] Gestion

Mettre en place et piloter un budget par politique publique (4)

Cette quatrième fiche aborde la question de la mise en perspective des ressources consacrées aux diverses politiques publiques, leurs missions et les actions, avec l’activité produite et le niveau de service obtenu. Cette mise en perspective viendra enrichir la compréhension générale du budget et de sa préparation. Elle permettra également de piloter la réalisation de ce budget au regard de la mesure concrète, du rythme et de l’ampleur des interventions.

Christophe Ruprich Robert Président de Lusys