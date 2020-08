Le design de service, outil de cohésion et de qualité des politiques ressources (3)

[Fiche finance] Finance

Publié le 24/08/2020 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances, France

Le design de service fait émerger des solutions à des problèmes de politiques publiques en modifiant l’organisation administrative. Cette méthode permet de gagner en efficience et de repenser collectivement les processus, notamment en direction financière, de manière à les simplifier ou à les améliorer.

Le développement récent des technologies numériques a amené la sociologie à se pencher sur l’impact de celles-ci sur les organisations. Émerge alors la théorie de « l’acteur-réseau » promue notamment par Bruno Latour (1). Celle-ci présente les objets et les formes des discours comme des acteurs à part entière du réseau d’idées liant les hommes. Toute altération de leur aspect a un impact sur ce réseau, au même titre qu’un nouveau concept. C’est précisément l’objectif du design de service.

Qu’est-ce que le design ou la démarche centrée utilisateur ?

A compter des années 1960, le courant « user centric » du design prend son essor et donne une place particulière à l’utilisateur. Le design thinking et le co-design des politiques publiques sont plus récents et concernent des « démarches

