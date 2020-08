Stationnement : le prix à payer

Une étude de l'application PayByPhone a établi que Paris présentait le prix de stationnement le plus élevé de France. Le forfait post-stationnement le plus cher revient, lui, à la métropole lyonnaise.

Alors que le stationnement était gratuit un peu partout en France pendant le confinement, le déconfinement a rappelé aux automobilistes que celui-ci avait un coût.

Une étude de l’application PayByPhone, leader du stationnement par mobile, publiée ces dernières semaines, a permis d’établir un classement des villes les plus chères de France. Sans surprise, Paris arrive en tête. Les Parisiens doivent en effet débourser en moyenne 3,20 heures de l’heure, suivis par les Bordelais (2,15 euros de l’heure) et les Grenoblois (2 euros). L’étude souligne aussi que Saint-Etienne est la métropole la plus « intéressante » pour stationner (1,25 euros de l’heure en moyenne).

Mais le coût du stationnement ne se résume pas uniquement au prix du ticket. L’étude met en effet aussi en avant le forfait post-stationnement (fixé par chaque commune ou métropole) et, là encore, de fortes disparités existent. Cette fois-ci, c’est à Lyon que l’amende s’avère la plus élevée, celle-ci pouvant atteindre 60 euros au-delà de 10 heures de stationnement. A Paris, il faut compter de 35 à 50 euros au-delà de 6 heures. Le podium ci-dessous ne montre pas que Lille et Marseille n’excède pas les 17 euros d’amende (pour un stationnement dépassant 4h30 à 5h).