Quand recourir au design de politiques publiques ?

Publié le 12/08/2020

Véritable outil de cohésion au service de la qualité des politiques menées, le design n’est pas déclinable dans tous les contextes de travail. Si certaines situations ne sont pas propices à l’utilisation du design, d’autres fournissent la conjoncture idéale, qui fera de celui-ci l’instrument le plus adapté à la réussite d’un projet. Puisque le design est un outil nouveau, les cas de figure où son déploiement est le plus adéquat sont encore méconnus ou difficilement identifiables. Cependant, si cette méthodologie connaît actuellement un certain succès, la plaquer artificiellement en toutes circonstances serait la meilleure manière d’en garantir l’inefficacité.

Julie David, Adeline Hannedouche, Steve Krief, Anaïs Laborde