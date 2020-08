Relance de la création : le chantier herculéen que le Sénat propose à l’Etat

Politiques culturelles

Publié le 11/08/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Dans un rapport mis en ligne le 22 juillet, la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat invite l’Etat et les collectivités à prendre à bras le corps le sauvetage d’un secteur au bord du gouffre. Au-delà des mesures financières, le plan de relance des sénateurs évoque une évolution de la gouvernance des politiques culturelles.

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le rapport d’information fait par la sénatrice centriste de Seine-Maritime Catherine Morin-Desailly, au nom de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication qu’elle préside, tente de « penser l’avenir malgré la crise sanitaire », dans les secteurs de la culture, de l’éducation, de la recherche, du sport, et de la communication.

La menace d’un effondrement

Force est de constater qu’en matière de culture, cet objectif relève du défi, alors que les artistes et les professionnels vont aborder la rentrée sans aucune visibilité sur une possible reprise d’activité financièrement viable et que les perspectives esquissées par les statisticiens de la Rue de Valois sont très sombres. De l’avis même des sénateurs, les artistes sont « en danger ».

Les auditions en commission sont ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne