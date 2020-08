Autoconsommer l’électricité, une option pertinente

Les maires élus pour une nouvelle mandature de 6 ans seront confrontés aux enjeux de l’organisation de leur ville ou commune et de considérations environnementales. Cet été nous vous proposons de (re)lire des articles de Techni.Cités liés à ces thématiques. Cette semaine est consacrée à l'énergie avec, aujourd'hui, le système vertueux de l'autoconsommation.

En matière d’autonomie, il y a les comptables. Ceux qui estiment que pour contribuer à l’effort climatique et réduire la dépendance de la France aux énergies fossiles et fissiles, ils doivent valoriser les ressources de leur territoire et produire l’équivalent de ce qu’ils consomment. Et puis il y a les partisans de l’autoconsommation. Qui poussent la logique un peu plus loin encore et utilisent eux-mêmes le gaz de leurs méthaniseurs et l’électricité de leurs centrales solaires. Leurs initiatives font grincer quelques dents, notamment à la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

L’autorité administrative a entre autres pour tâche de ...