La méthanisation « miniature » testée en ville

Les maires élus pour une nouvelle mandature de 6 ans seront confrontés aux enjeux de l’organisation de leur ville ou commune et de considérations environnementales. Cet été nous vous proposons de (re)lire des articles de Techni.Cités liés à ces thématiques. Cette semaine est consacrée à l'énergie avec, aujourd'hui, un éclairage sur la micro-méthanisation.

De plus en plus peuplées, les villes produisent une très grande quantité de déchets, qui doivent être collectés, puis transportés vers des centres de traitement, parfois éloignés. Pour réduire les déchets résiduels, le tri des biodéchets (1) s’est développé depuis une dizaine d’années. En majorité, ils sont valorisés par compostage à domicile ou en pied d’immeuble. Quelques collectivités ont mis également en place des collectes séparées et envoient leurs biodéchets vers des méthaniseurs de grande taille, à l’extérieur des villes. « Aujourd’hui, le maître mot ...