Rénover, étendre et densifier les réseaux de chaleur

Les maires élus pour une nouvelle mandature de 6 ans seront confrontés aux enjeux de l’organisation de leur ville ou commune et de considérations environnementales. Cet été nous vous proposons de (re)lire des articles de Techni.Cités liés à ces thématiques. Cette semaine est consacrée à l'énergie avec, aujourd'hui, la question de la modernisation des réseaux de chaleur.

Moderniser les réseaux

« Les réseaux de chaleur et de froid représentent un excellent outil pour décarboner la chaleur » : c’est ce que confirme l’édition 2019 de l’enquête du Syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation urbaine (SNCU) sur les réseaux de chaleur et de froid. Les défis à relever par les collectivités qui gèrent ou concèdent des réseaux datant des années 1970 ou 1980 sont nombreux. Il est nécessaire d’assurer un suivi régulier, de réaliser un bon diagnostic, avoir les outils pour préparer les travaux de rénovation, d’extension et de densification. Ces travaux peuvent ...