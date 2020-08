À Lille, la Fabrique des quartiers lutte contre l’habitat indigne

Les maires élus pour une nouvelle mandature de 6 ans seront confrontés aux enjeux de l’organisation de leur ville ou commune et de considérations environnementales. Cet été nous vous proposons de (re)lire des articles de Techni.Cités liés à ces thématiques. Cette semaine est consacrée au thème de l'urbanisme avec, aujourd'hui, un zoom sur un outil efficace dédié à la réhabilitation des quartiers d’habitat ancien et diffus de la métropole lilloise, aussi bien en études qu’en opérations.

Depuis près de trente ans, confrontée à des problématiques lourdes d’habitat dégradé sur un pavillonnaire ouvrier et minier typique du Nord de la France, la métropole européenne de Lille (MEL) se mobilise fortement pour mettre en place des solutions adaptées et efficaces.

Lutte contre l’habitat dégradé

La MEL utilise tous les outils existants pour lutter contre l’habitat dégradé (OPAH, procédures coercitives, etc.), lance des expérimentations et des innovations avec le permis de louer, la maison à 1 euro, etc. ; souvent citées en exemple pour son action en matière d’habitat.

Constituée en 2010 sous la forme ...