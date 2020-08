Covid-19 : les indicateurs pour suivre la reprise dans les départements

Crise sanitaire

Publié le 11/08/2020

Les hospitalisations des suites du Covid-19 restent mesurées, mais la circulation du virus est en augmentation. La Gazette des communes vous propose des graphiques pour suivre ces indicateurs dans chaque département.

La période de confinement est terminée mais l’épidémie n’en est pas pour autant arrêtée. Dans son dernier avis, publié le 27 juillet, le conseil scientifique note qu’il « est hautement probable qu’une seconde vague épidémique soit observée à l’automne ou hiver prochain », demandant aux métropoles de se préparer à cette seconde vague localement.

Une situation hospitalière stable en métropole

Pour l’instant, les hospitalisations se sont stabilisées en métropole depuis quelques semaines. Les régions Ile-de-France et Grand Est sont celles qui ont été les plus touchées par le Covid-19, suivies par la Guyane, encore au milieu de la première vague épidémique.

785 nouveaux cas de personnes contaminées ont été confirmés le 10 août, avec 180 nouvelles admissions à l’hôpital. Le graphique suivant montre l’évolution des hospitalisations pour 10 000 habitants dans chaque région.

L’occupation des lits de réanimation reste en dessous des capacités mais augmente légèrement. Le 10 août, 396 personnes se trouvaient en réanimation des suites du Covid-19, soit 28 admissions supplémentaires.

Une circulation plus importante

Dans plusieurs départements, le taux d’incidence du virus — soit le nombre de personnes testées positives en une semaine rapporté à la population — et le taux de positivité — soit le nombre de personnes testées positives en une semaine rapporté au nombre de personnes testées — sont à la hausse, entraînant des mesures plus restrictives, notamment l’obligation du port du masque en extérieur.

« La circulation du virus s’intensifie, notamment chez les jeunes et dans certaines régions, dans les métropoles de Paris et Marseille », notait le 10 août le ministère des solidarités et de la santé.

« Si le taux de positivité continue d’augmenter, avec l’intensification du dépistage, alors cela signifie que l’augmentation du taux d’incidence s’explique par une circulation plus intense du virus au sein de la population testée », notait fin juillet Pierre Blaise, directeur scientifique de l’ARS des Pays-de-la-Loire, alors que la Mayenne connaissait une recrudescence du virus.

Si le taux d’incidence dépasse 50 personnes testées positives dans la semaine précédente pour 100 000 habitants, le département atteint un seuil d’alerte. Le 10 août, la Guyane et Paris dépassaient ce seuil. Dans une vingtaine d’autres départements, le seuil de vigilance, établi à 10 personnes positives pour 100 000 habitants.