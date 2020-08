La chasse aux « fonctionnaires fantômes » a débuté

Accueil

Publié le 11/08/2020

Les cas de fonctionnaires ne travaillant plus depuis des dizaines d'années et toujours rémunérés malgré cela sont rares, mais reviennent chers aux collectivités. La loi de transformation de la fonction publique a mis fin à ces situations kafkaïennes et les licenciements débutent.

