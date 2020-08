Pourquoi les villes patrimoniales s’invitent dans le plan de relance

Patrimoine

Publié le 14/08/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Dans un document intitulé Patrimoines et quartiers anciens, leviers de la relance, Martin Malvy, président de l’association Sites et cités remarquables, avance une série de préconisations recoupant de nombreux enjeux de développement (urbanisme, culture, transition écologique, emploi, etc.). Pour les élus des villes patrimoniales, le plan de relance devra s'appuyer sur le patrimoine.

« En réponse aux crises sanitaires et aux enjeux climatiques, les centres anciens offrent un modèle de vie durable pour nos territoires », souligne, dans un plaidoyer intitulé « Patrimoines et quartiers anciens, leviers de la relance », Sites et cités remarquables (association regroupant les villes et pays labellisés « art et d’histoire » et celles qui ont des secteurs sauvegardés).

Pas de plan de relance sans patrimoine

« Il est essentiel aujourd’hui, pour la relance, de renouer avec un programme ambitieux pour le patrimoine, invitant chaque territoire à des politiques qualitatives, portant chacun une image de la France, plurielle, singulière et dynamique, correspondant à un besoin clair d’aménagement durable », martèle Martin Malvy (1), qui signe le document.