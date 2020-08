Ces territoires déjà fragiles avant la crise du Covid-19

[DATA] Crise sanitaire

Un millier de communes et une vingtaine d'intercommunalités ont connu pendant trois années successives une épargne nette négative, les rendant plus fragile que les autres aux conséquences économiques de la crise sanitaire.

La crise sanitaire du coronavirus ouvre une nouvelle phase de fortes incertitudes pour les ressources de la sphère locale. Le gouvernement comme les sages de la Cour des comptes se veulent pourtant rassurant : « les collectivités sont en capacité de s’adapter au choc en 2020 » grâce à une bonne santé financière à l’entrée dans la crise. Mais ce constat macroéconomique « cache des disparités très grandes », reconnait le président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale, Jean-René Cazeneuve.

La Gazette s’est donc lancée dans une cartographie des territoires les plus fragiles financièrement. Pour repérer les territoires les plus à risques avant l’émergence de l’épidémie de coronavirus, nous avons analysé les chiffres d’épargne nette des collectivités de 2017 à 2019 .

En effet, parmi les indicateurs destinés à évaluer la bonne santé financière d’une commune ou d’une intercommunalité, l’épargne nette tire son épingle du jeu. Elle indique d’une part la capacité d’une équipe municipale à respecter les fondamentaux de gestion, mais permet aussi de « connaître les réserves disponibles pour pouvoir financer les dépenses d’équipement souhaitées par la collectivité », explique le cabinet de consultants Exfilo.

« C’est un bon indicateur à regarder sur plusieurs années car parfois une épargne nette peut être négative une seule année pour des questions d’écritures comptables exceptionnelles », précise Thomas Rougier, le secrétaire général de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL).

Méthodologie Les données utilisées sont tirées des comptes consolidés des collectivités de 2017 à 2019 mis en ligne par l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales. Ce sont les derniers chiffres publiés. Ils ne prennent donc pas encore en compte les effets de l’épidémie de Covid-19 estimés à 7,25 milliards d’euros en 2020 selon le rapport du député LREM, Jean-René Cazeneuve.

1200 communes et 26 intercommunalités

1200 communes et 26 intercommunalités ont connu trois années successives avec une épargne nette négative, les rendant plus fragiles aux conséquences de la crise sanitaire. Aucun département, ni aucune région, ne sont concernés.

Ce sont dans les départements d’outre-mer, suivi par les Alpes-de-Haute-Provence et la Corse qu’il y a le plus grand nombre de communes concernées. En proportion, les plus grandes villes sont plus représentées, mais les communes avec une épargne nette négative représentent moins de 4% des communes.

A Gradignan (Gironde), l’impact de la crise sanitaire pour le premier semestre a été estimé à 300 000 euros. « Mais on a fait des économies notamment parce que des événements ont été supprimés », détaillait en juin Michel Labardin, maire de Gradignan. « Notre situation n’est pas aggravée, poursuit-il. On emprunte moins qu’on ne rembourse de capital. En serrant les boulons, en passant au tamis toutes les dépenses, on a réussi à équilibrer le budget et on absorbe les chocs. » En 2019, l’épargne nette négative s’explique par la vente d’un terrain pour financer un nouveau centre technique.

« On est aujourd’hui en situation de financer cette crise, rassurait Philippe Habault, ancien adjoint aux finances de Laval (Mayenne), dans la liste perdante aux élections municipales. Cela aura des répercussions sur l’avenir, et si on n’est pas en mesure d’imputer certaines dépenses sur l’investissement ça sera plus compliqué. Une fois qu’on est arrivé à une réduction du fonctionnement, il reste des choses qui sont rigides sur lesquelles on ne peut pas aller plus loin… Notre fonctionnement devrait être tendu sur les deux-trois années qui viennent… »

Pour André Laignel, le vice-président de l’Association des maires de France : « Les chiffres 2019 peuvent apparaître flatteurs mais ils viennent après un enchaînement de régressions parfois très brutales. Ce mandat raisonnable et raisonné a épuisé beaucoup de marges de manœuvre que l’on ne pourra pas retrouver ».

Le gouvernement a tenté d’y répondre pour 2020 avec un plan de soutien aux collectivités de 4,5 milliards d’euros qui devrait réduire la perte d’autofinancement des collectivités les plus en difficulté. Mais le compte n’y est pas pour le président du comité des finances locales (CFL) « et si rien n’est changé dans les aides gouvernementales, 2021 sera une annus horribilis ». La présentation du projet de loi de finances pour 2021 risque donc d’être un rendez-vous crucial pour la résistance face à la crise des collectivités fragiles ayant eu une épargne nette négative ces trois dernières années.