RPS au temps du Covid-19 : l’alerte du Conseil scientifique

Alors que plane la menace d'une seconde vague épidémique, le conseil scientifique Covid-19 appelle employeurs privés comme publics à être attentifs aux risques psychosociaux (RPS) liés à la crise sanitaire ainsi qu'au retour au travail. Et recommande vivement de mener une enquête nationale en la matière.

« Se préparer maintenant pour anticiper un retour du virus à l’automne » – intitulé de l’avis du Conseil scientifique Covid-19 publié le 3 août dernier – cela passe par une « implication forte des métropoles ». Mais également la prise en compte d’ « un nouveau signal à prendre en compte »: les risques psychosociaux (RPS) liés à la crise sanitaire et au retour au travail.

En pleine période estivale, le Conseil scientifique insiste sur le fait qu’un retour à la normal n’est pas sans risque, d’autant qu’ « il est hautement probable qu’une seconde vague épidémique soit observée à l’automne ou hiver prochain ».

RPS invisibles

« Tandis que les entreprises et les administrations mettent en œuvre des mesures sanitaires nécessaires au retour au travail, elles sont confrontées, de manière parfois peu visible, à un ensemble de risques psychosociaux et d’effets différés du confinement, qui peuvent se manifester dans la durée », appuie l’avis.

Le conseil scientifique liste plusieurs exemples de cas risqués :

« Des expériences personnelles difficiles vécues pendant l’épidémie peuvent être mal identifiées ou mal reconnues, être la source de difficultés organisationnelles ou personnelles, voire d’états pathologiques »

« L’investissement très fort de certaines personnes pendant l’épidémie peut être mal reconnu a posteriori, d’autant qu’il a souvent été réalisé à distance »

« Les difficultés de personnes tenues à l’écart de leurs activités professionnelles habituelles peuvent induire des difficultés de retour et de réintégration au travail, s’accompagnant parfois d’un mal-être personnel »

Certaines difficultés peuvent se traduire par des formes d’épuisement, de démotivation voire d’états dépressifs. Ces éléments se conjuguent parfois à des vulnérabilités liées à l’état de santé.

Pour toutes ces raisons, le conseil scientifique appelle les employeurs et les pouvoirs publics à la vigilance. Il recommande vivement notamment de mener « des travaux d’enquête à l’échelle nationale » pour « explorer ces conditions inédites de santé au travail, afin d’étudier, de prévenir et d’accompagner ces conséquences de l’épidémie et du confinement sur les contextes de travail et sur la santé des individus ».

Pour rappel, l’ Anact a partagé début juin ses conseils en matière de prévention des RPS.

