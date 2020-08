Ces cinq dossiers financiers chauds qui attendent les collectivités à la rentrée

Finances locales

Publié le 07/08/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Plan de relance, baisse des impôts de production, compensations des pertes financières liées au Covid-19... Les grands dossiers financiers de la rentrée concernant les collectivités ne manquent pas à l'agenda du gouvernement. Et certains s'annoncent déjà explosifs. Le Club Finances fait le point.

Officiellement en vacances depuis le 29 juillet 2020, les membres du gouvernement s’attendent à une rentrée chargée. Sur le plan des finances locales, cinq dossiers concerneront les collectivités. Tour d’horizon de dossiers potentiellement explosifs pour le gouvernement.

Le plan de relance

Annoncé par Emmanuel Macron lors de son interview du 14 juillet dernier, puis précisés par le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de l’Economie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, le plan de relance devrait s’élever à plus de 100 milliards d’euros. L’Europe y contribuera à hauteur de 35 milliards d’euros. Dans le détail, 40 milliards d’euros seront alloués à l’industrie, 20 milliards d’euros à la transition écologique, 20 ...