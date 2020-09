Le garde champêtre et la main courante

Garde-champêtre

Par définition, la main courante est un document administratif dans lequel un agent de la force publique consigne et date des faits rapportés par une personne. Ces faits d’une certaine gravité ne donnent pas forcément lieu à des poursuites judiciaires. Pour certains services de police, la main courante est utilisée également comme un journal quotidien sur lequel l’agent mentionne toutes les informations relatives à son activité. Cette présente fiche se bornera à étudier la main courante dans sa vocation première et sous forme informatique.

Le rôle social et relationnel du garde champêtre vis-à-vis de ses administrés est primordial. Il est souvent sollicité pour leur apporter aide et écoute avec le souci de répondre au plus près de leurs attentes. Cette sollicitation peut être verbale ou écrite sous la forme d’une main courante. Rappelons que la main courante reste un document administratif qui peut être utilisé dans le domaine judiciaire (point de départ d’une infraction – saisine). Elle ne doit pas être confondue avec le dépôt de plainte. Ce dernier étant un acte juridique par lequel une personne qui estime avoir été victime d’une infraction informe le procureur de la République dans le but d’engager des poursuites pénales ou civiles.

Quelles sont les situations qui conduisent à faire une main courante ?

