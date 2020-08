Craignant le reconfinement, les villes imposent le port du masque

Crise sanitaire

Publié le 05/08/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, Actu prévention sécurité, France

Face à l’augmentation du nombre de cas de Covid-19, de plus en plus de communes imposent le port du masque en extérieur, notamment dans les centres-villes et les zones touristiques très fréquentée en plein coeur de cet été particulier.

Olivier Véran l’a annoncé le 30 juillet : «Les préfets pourront désormais, par arrêté, étendre l’obligation de port du masque aux lieux publics ouverts. Cette décision pourra être prise localement, en fonction de l’évolution de l’épidémie dans chaque territoire.» Depuis, le nombre de villes qui imposent le masque en extérieur se multiplie. Saint-Malo, Lille, Bayonne, Tours, Orléans, Perros-Guirec… Elles sont aujourd’hui plus d’une centaine et leur nombre ne cesse d’augmenter.

Lundi 3 août, le Premier ministre, Jean Castex, ainsi que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, se sont rendus à Lille pour vanter cette mesure. « Le virus n’est pas en vacances. Nous non plus« , a lancé l’ancien « Monsieur déconfinement » à l’issue de cette visite. Le Premier Ministre, qui multiplie les déplacements depuis sa nomination le 3 juillet, a par une brève prise de parole à Roubaix, appelant « chaque Française, chaque Français, chaque personne à rester très vigilant, car la lutte contre le virus dépend, bien sûr, de l’Etat et des collectivités locales (…), mais aussi de chacune et chacun d’entre nous. »

« Imposer pour ne pas reconfiner »

Confronté depuis quelques jours à une progression « inquiétante » de l’épidémie, le département du Nord a été le premier à mettre en œuvre cette nouvelle mesure. Dès le lendemain de l’annonce du ministre de la Santé, le préfet du Nord a ainsi délimité «un certain nombre de zones» de la métropole européenne de Lille où le port du masque est devenu obligatoire en extérieur : les zones de forte fréquentation comme les rues piétonnes et « tous les espaces verts urbains ». « Nous passons de la suggestion insistante à l’imposition impérative », a indiqué le préfet qui a expliqué « imposer pour ne pas reconfiner ».

Suite à l’identification de nouveaux foyers dans le département de la Mayenne et son classement en « vulnérabilité élevée », la Préfecture de Mayenne a elle aussi rendu, dès lundi 3 août, le port du masque obligatoire dans les lieux publics de 69 communes, sur les 261 que compte le département.

« La crise sanitaire dure et menace de s’aggraver si des mesures strictes ne s’imposent pas, a expliqué le préfet, Jean-Francis Treffel. La mise en place d’un reconfinement serait dommageable, tant pour le bien-être collectif que pour l’activité économique. » Une décision saluée par le président du département, Olivier Richefou : « C’est une bonne décision car elle est proportionnée. Ce sont les communes et les communautés de communes où il y a eu des clusters qui sont visées. Des zones où il y a eu le plus de cas. »

A Nice, Estrosi à la manœuvre

D’autres villes, et notamment des villes touristiques, comme Biarritz, Bayonne, Saint-Malo, Le Touquet, Perros-Guirec ont elles aussi rendu leurs centres-villes et zones touristiques uniquement praticables par des piétons masqués uniquement. Une mesure « nécessaire pour protéger les estivants et les Biarrots. La fréquentation du mois du juillet a été très forte et nous craignons un mois d’août encore plus difficile à gérer face à la crise sanitaire », a justifié dans la presse locale Maider Arosteguy, maire de Biarritz.

Très fréquentée en cette période estivale, la ville de Perros-Guirec préfère elle aussi jouer la carte de la sécurité. « Vu le haut niveau de fréquentation de la station depuis plusieurs jours et au mois d’août, nous avons pris la décision, en concertation avec le préfet, de rendre le port du masque obligatoire dans les rues commerçantes et sur les secteurs littoraux, notamment les sentiers des douaniers et les fronts de mer jusqu’au 30 août inclus, explique le maire Erven Léon. Cette obligation s’inscrit dans notre action permanente de protection de la population depuis le début de la crise sanitaire. Nous continuons à tout mettre en œuvre pour éviter la transmission du virus afin de maintenir notre vie sociale et économique. »

À Nice, c’est le maire, Christian Estrosi, qui est à la manœuvre. Depuis un arrêté municipal en date du 3 août, le port du masque est obligatoire dans de nombreuses rues de Nice, de 10 heures à 1 heure du matin. Les contrevenants s’exposent à une amende de 35 euros.

Christian Estrosi a demandé au préfet de prendre un arrêté dans le même sens, ce qui porterait l’amende à 135 euros. Mardi 4 août, les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont indiqué « travailler avec les maires du département pour connaître les zones de leur territoire où il leur paraît indispensable d’étendre l’obligation du port du masque sur la vie publique compte tenu de circonstances locales spécifiques et notamment compte tenu des flux importants de population. » Un arrêté préfectoral devrait être publié dans le courant de la semaine.