«Financer la baisse des impôts de production par la dette est une bombe à retardement»

Parlement

Publié le 04/08/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Vicent Eblé, président socialiste de la commission des finances du Sénat, détaille ses regrets concernant les collectivités après la publication au Journal officiel du troisième budget rectificatif. Il s'inquiète de la baisse des impôts de production et des retards des mesures de relance.

L’adoption du projet de loi de finances rectificatif 3 est-elle une bonne nouvelle pour les collectivités ?

Je me satisfais d’un certain nombre de progrès, mais tout n’est pas réglé. C’est le résultat d’une bataille assez appuyée. Il y a un certain nombre de points sur lesquels les sénateurs n’ont pas obtenu gain de cause même à l’issue de la commission mixte paritaire et des débats avec nos collègues de l’Assemblée nationale.

Qu’avez-vous obtenu ?

Globalement, le gouvernement a accepté de soutenir davantage les collectivités locales confrontées à une contraction de leurs ressources. D’après les estimations, la garantie sur les recettes fiscales et domaniales, soit la compensation versée aux collectivités du bloc local, pourrait s’élever à un montant de l’ordre de 750 millions d’euros. C’est ...