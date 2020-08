Le vrai-faux retour des petites lignes ferroviaires

Publié le 03/08/2020 • Par Nathalie Arensonas • dans : A la une, France

Moribondes en 2018, les petites lignes ferroviaires ressortent des tiroirs en 2020. Emmanuel Macron a créé la surprise en annonçant le 14 juillet sa volonté de « redévelopper massivement » les trains de nuit, le fret ferroviaire et les lignes de desserte fine du territoire. Comment ? Quand ? Avec quels moyens ?

Très mobilisés pendant la crise sanitaire, les territoires sont aujourd’hui sanctifiés par le couple exécutif. A la fin de son interview le 14 juillet, Emmanuel Macron, que personne n’attendait sur ce terrain, a mentionné la relance des trains de nuit, du fret ferroviaire et… des petites lignes. Une façon aussi de répondre aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat

Le lendemain, son Premier ministre Jean Castex, enfonçait le clou en affirmant vouloir « réarmer les territoires (…) et sauvegarder les petites lignes ferroviaires ». Surprise ! Deux ans plus tôt, ces mêmes lignes ultra déficitaires, en mauvais état et qui représentent un tiers des 30 000 km du réseau ferré national, étaient vouées à une mort certaine sous la plume de Jean-Cyril Spinetta auquel le chef de ...

