Le paradoxe de la transparence financière dans les collectivités : un enjeu ancien, une mise en œuvre récente

Longtemps peu encadrée et laissée à l’initiative des collectivités territoriales et de leurs groupements, la transparence financière, qui vise à tracer et rendre accessibles les données et documents relatifs à leur gestion financière, a connu un tournant majeur suite à l’adoption en août 2015 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Notre). Elle est appelée à se renforcer au cours des prochaines années grâce à l’expérimentation de la certification des comptes publics locaux et du compte financier unique.

