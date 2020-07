Accueil

Relance : les régions obtiennent 600 millions d’euros

Publié le 31/07/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Le gouvernement et les régions viennent de s'accorder sur une rallonge de 600 millions d'euros pour compenser une partie des pertes de crise du coronavirus et permettre à ces collectivités d'être des acteurs clés de la relance. L'accord signe aussi la suppression de la part régionale de la CVAE et son remplacement par une fraction de TVA.

Finances locales