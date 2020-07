Exclusif : ce qu’on peut retenir des déclarations des 10 plus hautes rémunérations

Salaires

Publié le 30/07/2020 • Par Alexandre Léchenet Claire Boulland • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Les collectivités avaient, pour la première fois cette année, l’obligation de rendre publiques leurs dix plus hautes rémunérations. S’y sont-elles tenues ? Que révèlent les données publiées ? « La Gazette des communes » a enquêté, en data.

La transparence sur les salaires dans le secteur public, c’est pas pour tout de suite. Les citoyens attendront. Et pourtant, les outils, et les calendriers sont en place.

Depuis la loi pour la transformation de l’action publique, différentes administrations sont tenues de publier la somme des dix plus hautes rémunérations et la répartition de celles-ci entre femmes et hommes. Une transparence voulue pour aligner la fonction publique avec les obligations du secteur privé.

Cette année, les collectivités territoriales (1) devaient donc publier ces déclarations en ligne, avant la fin du mois de mai 2020.

Avant le 1er novembre prochain, le gouvernement aura à remettre au Parlement un état des hautes rémunérations dans les trois versants de la fonction publique, à la suite de ...

