Le Défenseur des droits veut plus de liens entre la justice et l’aide sociale à l’enfance

Protection de l'enfance

Publié le 30/07/2020 • Par Isabelle Raynaud • dans : Actu prévention sécurité, Documents utiles, France

Saisi dans de nombreux cas, le Défenseur des droits dénonce un système défaillant sur l'assistance éducative. L’institution fait une série de recommandations au Garde des Sceaux qui devra y répondre sous trois mois.

Dans une décision publiée le 16 juillet, le Défenseur des droits « conclut que le service public de la justice est défaillant, en ce qu’il ne garantit pas partout et pour tous le respect des droits et de l’intérêt supérieur des enfants parties à des procédures d’assistance éducative. » La charge est sévère mais le Défenseur des droits déplore avoir été « saisi de nombreuses situations relatives à la protection de l’enfance et dans lesquelles est mise en œuvre une procédure en assistance éducative ».

Alors que Claire Hédon n’avait pas encore été nommée Défeuseure des droits, l’institution fait une série de recommandations au Garde des Sceaux qui devra y répondre sous trois mois.

Intérêt pour les départements

Si la plupart des recommandations concernent uniquement la justice, deux impliquent également les conseils départementaux, responsables de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Avant son départ, Jacques Toubon demandait ainsi :