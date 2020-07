Accueil

Lutte contre le harcèlement moral et sexuel : un guide pour passer à l’action

Publié le 29/07/2020 • Par La Rédaction • dans : Documents utiles, France, Toute l'actu RH

"Harcèlement moral et sexuel" : de quoi parle-t-on exactement ? Que faire et comment ? Le Syndicat national des DG de collectivités territoriales et Qualisocial viennent de publier un guide qui explique tout aux "gardiens de l’éthique et de la déontologie" dans la FPT.

