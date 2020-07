Rénovation des Ehpad : Action logement vient en aide aux collectivités

Grand âge

Publié le 29/07/2020 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

Remettre aux normes les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peut être très coûteux. Pour les collectivités qui ne peuvent financer les travaux, un nouveau programme vient en aide aux élus.

Des établissements vieillissants qui, en plus d’un coup de peinture, ont besoin de remise aux normes et désormais de s’adapter pour être prêt pour de futures pandémie. De nombreuses collectivités et associations sont confrontées à ces difficultés et sont dans l’incapacité de faire les travaux comme de vendre les établissements qui n’intéressent personne… Elles peuvent désormais s’adresser à Action Logement qui a lancé en décembre 2019 Enéal, une branche dédiée au médico-social.

« Action Logement a choisi de s’orienter vers le logement des seniors afin d’accompagner le vieillissement de la population », explique Mario Bastone, le directeur général d’Enéal. Les locataires de l’ex 1% Logement, voit sa population ...