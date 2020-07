Décentralisation : Jacqueline Gourault navigue entre les icebergs

Décentralisation

Publié le 29/07/2020 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

Malgré le confinement et le retour de flamme du centralisme étatique, la ministre de la Cohésion des Territoires et des Collectivités a fini par présenter le 29 juillet son projet de loi en faveur de l’expérimentation locale. Le premier étage de la fusée d’une réforme destinée à réconcilier Emmanuel Macron avec « les territoires ». Une gageure.

C’était il y a six mois. Autant dire un siècle. Une poignée de semaines avant que le coronavirus ne plonge le monde dans la nasse, la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales Jacqueline Gourault donnait le top-départ de sa réforme 3D, comme décentralisation, déconcentration et différenciation.

Au milieu des boiseries de la préfecture du Pas-de-Calais à Arras, elle initiait une tournée des popotes pour prendre le pouls d’édiles encore bousculés par les coupes budgétaires du début de la mandature et la jacquerie des gilets jaunes. Dans cet exercice, où il ne faut pas trop en dire tout en créant l’attente, Jacqueline Gourault excellait.

Première magistrate d’une petite ville du Loir-et-Cher durant un quart de siècle, elle était ...

